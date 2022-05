Sabrina FELLARI

Parcours atypique mais riche en apprentissages, je suis issue d'une formation commerciale dont découle un premier parcours dans le secteur tertiaire.



Suite à une reconversion professionnelle, j'accompagne depuis bientôt 5 ans, les publics les plus éloignés de l'emploi vers de nouveaux challenges !



Capacités d’écoute (diplomatie, absence de jugement)

Curiosité (veille d’informations) et goût du challenge

Excellente connaissance du marché de l’emploi, des besoins locaux, des dispositifs et prestations d'aide à l'embauche, des partenaires, du droit du travail, des outils de recherche d’emploi…

Méthodologie de projet et recherches de partenaires





Mes compétences :

Méthodologie de projet et évaluation

Prestations pôle emploi (EMT, ECCP, POE, AFPR...)

Connaissance du CECR

supports ADVP

Prospection et Recherche de partenaires