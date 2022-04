Didier GAUCHE

*Professeur de commerce / vente en Lycée professionnel pour des élèves de seconde et première

Formateur en communication professionnelle pour des CAP Facteur au sein de l'AFIPE (centre de formation pour adultes) à Poissy et Sartrouville.

Formateur en communication professionnelle pour adultes à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise

*Jury en oraux en com-pro



*Formateur Professionnel pour Adultes

Obtention du titre de niveau III (niveau BAC+2) le 2/12/2012

Domaines d'expertises :



-Commerce-distribution (ELS / ECM...)

- Vente

--Communication professionnelle



Mes compétences :

Formateur