Sabrina FISCHER

GDF Suez c’est 219 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2010 de 84,5 Milliards d’euros.

Les activités de GDF Suez sont réparties en 6 branches : 5 dans l’énergie et 1 dans l’environnement.



COFELY Services fait partie de la branche Energie Services de GDF Suez.

Leader européen des services en efficacité énergétique et environnementale, COFELY (CA 3,4 MdEuro ; 13 600 p.) conçoit, met en œuvre et exploite des solutions permettant aux entreprises et aux collectivités de mieux utiliser les énergies et de réduire leur impact environnemental.



Pour soutenir son développement, la Direction Régionale Ile de France Tertiaire (2900 collaborateurs, 442 M€ CA) recherche des responsables de département, responsables d’équipe, responsables de site, responsables d’activité, ingénieur efficacité énergétique, chargés d’affaires travaux, ingénieurs commerciaux, expert en système de management, techniciens chauffagistes, techniciens frigoristes, techniciens de maintenance multi-technique…pour intégrer sa direction technique, sa direction commerciale, ses agences ou départements.



Mes compétences :

Développement RH