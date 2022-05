Sabrina FOSSART

Actuellement en poste chez Mécaplast (équipementier automobile) , je suis chef de projet logistique pour les nouveaux projets en phase de développement. Après une expérience de 4ans en tant que responsable des chiffrages logistiques (constitution des prix de revient : Conditionnement , transports internationaux, douanes ) pour la phase avant projet , j'ai eu l'occasion d'évoluer vers la gestion de projet sur différents types de flux et de clients.



Titulaire d'un master en négociations interculturelles , j'ai dès mes premières années d'études orienté mes choix dans le secteur du transport et de la logistique. (Chronopost, puis affreteur chez Garzam internacional à Barcelone)



Je parle anglais et espagnol. J'ai également de solides bases en italien.



Je suis avant tout tournée vers l'international.



Mes compétences :

Négociations

Logistique

Transports

Import-export

Supply chain