Sabrina FRIERE

Mes 4 années d'expériences professionnelles dans la vente et l'animation commerciale, m'ont permis de développer un réel intérêt pour la formation de la vente auprès d'une équipe ainsi qu'une réelle sensibilité merchandising.



La mise en valeur d'un produit, l'animation d'un objet, ou bien encore la mise en scène d'une collection sont des problématiques que je rencontre au quotidien depuis 4 ans et auxquelles je réponds de façon spontanée et naturelle.



Pousser des collaborateurs vers l'excellence:

-Grâce à des outils de formation (book de collection, technicité produits, planches de tendances, techniques et protocoles de vente, ateliers, analyse des KPI...).



-Grâce à une analyse régulière d'une équipe suivi d'un apport de solution face à une ou plusieurs problématiques.



-Grâce a l'apprentissage de la vente; mon but étant d'apprendre à mon équipe à prendre PLAISIR à vendre un produit, un service, une prestation.



Ma passion de la mode, mon organisation, ma créativité, mon goût du challenge et ma motivation constante à inculquer des valeurs des savoirs et des passions sont mon quotidien.



Je cherche aujourd'hui à associer mes compétences commerciales et managériales au sein d'un siège commercial.



Mes compétences :

Dynamisme

Organisation

Management