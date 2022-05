Sabrina GARÇONNET

Actuellement en poste en tant que responsable commerciale à l'export sur la zone MEA pour le groupe Xylem Analytics, mes principales compétences sont le développement des ventes, la gestion d'un réseau de distributeur et l'organisation des formations techniques et commerciales auprès des clients. Je suis orientée résultats et dotée d'une vision opérationnelle, organisationnelle, business, stratégique et marketing.



Mes compétences :

Anglais

Arabe

autonome

Capacité d'adaptation

Chimie

Cosmétiques

Environnement

Export

home office

Management

Marketing

Marketing produits

Mobilité

Mobilité internationale

Négociation

Pharmacie

Relationel

Sens du relationel

Stratégie

Vente