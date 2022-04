Spécialisé en chromatographie et en spectrométrie de masse, je suis actuellement Ingénieur en techniques d'analyse chimique dans l'équipe "Instrumentation et Réactivité Atmosphérique" du Laboratoire de Chimie de l'Environnement (LCE) de l'Université d'Aix-Marseille.



N'hésitez pas à me contacter si mes compétences et mon profil vous intéresse!



Mes compétences :

HPLC

Chimie

Spectroscopie

Microsoft Office

UV

Chromatographie

Chimie analytique

GC/MS

Spectrométrie de masse

LC/MS