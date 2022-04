Sylvain RAVIER

Je suis rentré en 2001 chez Marie en tant qu'agent de maintenance.Après quatre ans à ce poste je suis passé responsable maintenance.J'avais en charge le préventif et curatif des machines de fabrication et de conditionnement .J'avais la gestion d'une équipe de 7 agents de maintenance.Gestion de la maintenance préventive et curative de machines de fabrication et de conditionnement. Mise en place d’une GMAO .Pilotage du budget maintenance et suivi des indicateurs relatifs aux frais de structure et investissements. Gestions des contrats de maintenance des équipements assurés par les entreprises extérieures.



Mes compétences :

Management

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f