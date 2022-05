Sabrina GAYET

Diplômée d'ecole de commerce, j'ai integre yooopala en août 2010 en tant que chargée de clientèle pour y évoluer rapidement vers un poste de responsable commerciale puis de directrice de clientele.

Ma mission en tant que directrice du service commerciale consiste à encadrer et gérer une équipe de 14 chargées de clientèle et 7 assistantes commerciales. Par ailleurs, je suis garante du respect des procédures et d'une excellente satisfaction client.

Mes 2 mots d'ordre sont: réactivité et satisfaction clients avant tout!



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Commercial

communication