Sabrina GOBBI-PARATORE

Chef de Projet informatique expérimentée - Certifiée PMP



J'etudie, conseille et choisis les solutions les plus adaptées à l'entreprise. J'accompagne les décideurs et les utilisateurs.



Organisee et perseverante, je porte attention au détail et je fais preuve d'autonomie et de rigueur.



Competences techniques:

Gestion de projet

- Développement de chartes de projets

- Elaboration de plans de projets

- Proposition de solutions applicatives adaptées

- Pilotage des projets

- Méthodologie HP

- Comptes-rendus d'avancement aux parties prenantes et sponsors

- Suivi des retours d?expérience et de la satisfaction client

- Centralisation des besoins d'évolution



Assistance à Maitre d?Ouvrage (Analyste)

- Analyse fonctionnelle des besoins

- Rédaction des spécifications

- Définition des cas d'utilisation

- Rôle d'interface et de coordination entre la maitrise d'ouvrage et les équipes de développement

- Participation aux tests :

- revue et validation des plans de tests et scénarii

- revue des résultats des tests et priorisassions des bugs

- Formation des utilisateurs

- Accompagnement au déploiement



Mes compétences :

PMP