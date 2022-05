Sabrina GONTHIER

Responsable Administrative et Financière, j’ai su faire preuve au travers de mon parcours professionnel d'une grande faculté d'adaptation en évoluant depuis plus de 10 ans sur des secteurs très variés (Cabinet d’Expertise Comptable, Grande Distribution, Commerce Spécialisé, Industrie,Association).

La culture d’entreprise est importante à mes yeux : J’aime relever de nouveaux défis et m'associer à des valeurs fortes tournées vers un engagement de satisfaction des clients.





Mes compétences :

Distribution

Grande distribution

Management

Management equipe

Responsable financier