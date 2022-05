Sabrina GOURS

Actuellement chef de projet amélioration continue sur les Services dans le departement Quality and Food Safety au sein de la société Royal Canin.



De formation initiale d'ingénieur agroalimentaire complétée par un mastère spécialisé en Marketing, après une expérience commerciale de 3 ans, et 7 ans en marketing, je met actuellement à profit ma double compétence dans un poste où il est nécessaire de tenir compte à la fois des contraintes opérationnelles liées à la commercialisation des produits ainsi que la rigueur de la démarche qualité.



Mon parcours me permet d'être polyvalente et m'offre de multiples possibilités d'évolution au sein de l'entreprise



Mes compétences :

Agroalimentaire

Commercial

Marketing

Recherche

Technique

Vétérinaire