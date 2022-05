Bonjour,

Je suis Italienne, de formation Bac Pro Tourisme et Commerce, j'ai une expérience en tant que gestionnaire de paie en Italie (administration publique, volume de 1200 salariés).

Depuis 5 ans en France, mes expériences sont plutôt administratives.

J'ai décidé d'approfondir certaines connaissances en paie selon la législation Française, par une formation métier diplômante (Niveau III Bac + 2) , à IFOCOP Paris VIII, et dans ce cadre je recherche un stage de formation professionnelle à partir du 12/01/2017 au 01/06/2017.

Je pourrai par exemple:



* Aider à l’élaboration de votre paie

* Editer et contrôler les paies a l'aide d'un logiciel de paie

* Gérer les charges et déclarations sociales

* Participer au bilan social et aux tableaux de bord

* Établir et suivre les contrats de travail et avenants

* Gérer les absences, embauches et départs des salariés



La liste n'est pas exhaustive.



Etes vous susceptible d'avoir des besoins?

n'hésitez pas à me contacter.

Sabrina Guarnieri

06.58.72.36.77

sabrina.guarnieri@live.it



Mes compétences :

Tableaux de bord

Microsoft Office

Déclarations sociales et fiscales

Gestion administrative

Déclaration d'embauche

Excel

Fiche de paie

Solde de tout compte

Logiciel Sage

Logiciel Zucchetti

Déclaration URSSAF Mensuelle,Trimestrelle, Annuell

Accueil des clients

Tiger

Salesrorce