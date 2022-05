Sabrina HAMRI

Dreamservices est une société implantée dans le Nord Pas De Calais issue de plusieurs années d’expériences auprès des Comités d'Entreprise, Comités d'Ordre Social, Amicales de notre région.



Nos principaux objectifs sont:

- > ACCOMPAGNER vos recherches quotidiennes

- > NEGOCIER pour vous les prix les plus bas

- > PROPOSER des prestations et des services tels que sorties, billetteries, événements sportifs et culturels aux meilleurs prix

- > INNOVER en vous offrant toujours plus de nouveaux services

- > PROMOUVOIR les atouts de notre région dans le domaine de la culture et des loisirs