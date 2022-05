Sabrina HENRY

10 années d’expériences professionnelles variées dans le domaine des ressources humaines m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences et permis également de développer rigueur, adaptabilité et polyvalence.



Organisée et réactive, je maîtrise également de nombreux outils bureautiques et informatiques.



J'attends vos propositions! :)





Mes compétences :

GESTION DU PERSONNEL

FORMATION

GPEC

CONSULTING

GESTION ADMINISTRATIVE

PAIE

GESTION DES TEMPS

GESTION DE CONTRAT EN ALTERNANCE