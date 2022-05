Sabrina HAVARD

Diplômée d'un doctorat en épidémiologie et santé publique, je suis actuellement à la recherche d'un emploi qui me permette de mettre à profit le savoir-faire technique et scientifique que j'ai pu acquérir au travers de mes différentes expériences professionnelles.

Les différents travaux de recherche, que j’ai pu conduire dans le domaine de la santé publique et de l’épidémiologie, m’ont permis de développer d’importantes connaissances et compétences dans la modélisation, l’analyse et l’évaluation scientifique des impacts sanitaires liés à l’exposition à des risques environnementaux naturels et/ou accidentels. Mes expériences dans le recueil, le suivi, la gestion et l’analyse des données du Registre de cardiopathies ischémiques du Bas-Rhin et de la cohorte RECORD (Residential Environment and CORonary heart Disease) ont, par ailleurs, contribué à renforcer ma rigueur scientifique et mon intérêt prononcé pour les méthodologies statistiques.

Les différents projets de recherche, auxquels j’ai participé, ont quant à eux concouru à développer mes aptitudes relationnelles et mon esprit d’équipe mais m’ont également permis de faire preuve d’une grande autonomie. De plus, ces études, impliquant de multiples partenaires, m’ont offert l’opportunité d’animer et de coordonner avec succès et dynamisme d’importants projets scientifiques.

Travailler pour un établissement, un organisme ou une société, qui place la santé humaine au coeur de ses principales préoccupations et missions, constitue pour moi une importante source de motivation et d’intérêts personnels. Je recherche donc aujourd'hui un emploi qui réponde à mes nouvelles aspirations professionnelles.



