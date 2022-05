Sabrina HUET

Méthodique et rigoureuse, je travaille à mon compte en qualité d'écrivain public et rédactrice web pour les professionnels et les particuliers.



REDACTRICE WEB



Je suis actuellement rédactrice pour plusieurs clients et crée des articles et des guides pour leur site internet :



- les catégories : maison et jardin, voyages, sports, animaux, high tech, culture, gastronomie.

- le type de contribution : bon plan voyage, bon plan shopping, guide d'achat, guide de voyage, fiche hôtel, test produit.

Les différents guides sont d'environ 30 pages web.



ECRIVAIN PUBLIC



J'ai travaillé également sur des montages de dossiers concernant des demandes de subvention, en qualité de chargée de projet, pour des associations.



J'ai réalisé plusieurs récits de vie pour des particuliers, et j'aide ces derniers dans la rédaction de leurs courriers et dans leurs démarches administratives.



ASSISTANTE DE DIRECTION



Avant d'être à mon compte, j'ai travaillé dans une multinationale en qualité d'assistante de direction (statut cadre) auprès des hauts cadres dirigeants.

J'étais en charge de l'assistanat classique et du suivi administratif, à savoir :

- gestion du personnel (recrutement, congés, contrats de travail, étude sur les rémunérations, formation des stagiaires en contrat en alternance)

- Participation à l'élaboration des budgets. Vérification des comptes d'exploitation.

- Rédaction de différentes procédures, gestion de projets (appel d'offres, cahier des charges).

- Suivi des différentes activités en cours et suivi des dossiers stratégiques en relation avec les cabinets juridiques.



Mes compétences :

Assistante administrative

Chargé de mission

Chargé de projet

chargée de projet

Écrivain

Écrivain public

Internet

rédactrice

Rédactrice Web

Secrétaire Administrative

Web

Rédaction web