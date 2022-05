Sabrina ISKOUNEN

Actuellement en licence de communication à l'ISCPA Paris, je m'oriente vers la communication ou le journalisme audiovisuel. J'ai durant mes stages développer des connaissances.



Lors de ma dernière expérience en tant qu'assistante Chargée de communication, j'ai été chargée d'établir

la communication d'un hôtel restaurant. Je me suis occupée de la réalisation des cartes de visite, des menus et du site Internet du restaurant. L'organisation d'un événement autour de la fête de

la musique m'a également été confié.



Lors d'un précédent stage d'avril à juin 2010, j'ai répondu au poste d'Assistante Relations presse

En stage chez Kiagcom, agence partenaire conseils en relations presse, j'ai été chargée des relances téléphoniques, des prise de rendez-vous avec les journalistes et de l'élaboration des portages.



Le monde de la communication et plus exactement de la la publicité me passionne. De nos jours, la communication est omniprésente dans notre société et les outils à utilisés sont si divers et variés qu'on ne se lasse jamais.