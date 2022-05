Sabrina JITIAUX

34 ans je suis rentrée au sein de la société Sid il y a 10 ans en tant que standardiste et j'ai évolué au sein de cette même société pour y être désormais employée comme responsable Import et Transport international. Nous y gérions le portefeuille achat de la société et sommes tous les jours en relations avec les pays d'Asie.J'y avais le poste de responsable import/ transport . J'étais en charge opérationnelle du portefeuille achat du pôle gadget ainsi que de la négociation des tarifs transport.

Forte de mon expérience je peux au sein de votre entreprise gérer votre portefeuille achats, effectuer des réappro , analyser et négocier pour vous vos tarifs transports.