Sabrina KAUFMANN

Diplômée, avec distinction, du Wine and Spirit Education Trust et spécialisée dans l’intégration des questions environnementales, durables et sociétales dans les stratégies d'entreprises, mes domaines d’expertise sont :



• Filières agroalimentaires et viti-vinicoles – Diplômée / Passionnée / Motivée

- Expériences en milieu industriel et dans la distribution-commerce de gros.

- Connaissances techniques filière boisson : vins, spiritueux et jus de fruits.



• Performance durable – Esprit d’équipe / Proactive / Leadership

- Vision stratégique et conduite du changement.

- Gestion de projets transverses.



• Stratégie et Communication RSE – Esprit d’entreprise / Créative / Excellent relationnel

- Ecoute et partenariat avec les parties prenantes.

- Valorisation engagements et image de l’entreprise.



Mes compétences :

Bilan Carbone

ISO 14001

ISO 22000

ISO 9001

OHSAS 18001

Développement durable

Vins et spiritueux

IFS/BRC

Oenologie

Veille stratégique

Empreinte carbone

Audit

Communication interne et externe

Management

Reporting extra-financier

Gestion de projet

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Responsabilité sociétale des entreprises

Formation

Agroalimentaire

Qualité, sécurité et Environnement

AS400, SAP, IDSolutions

Agriculture biologique