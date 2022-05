De formation RH et ancienne consultante en cabinet de recrutement juridique, j'occupe actuellement le poste de Chargée de Recrutement & Développement RH chez SwissLife.



Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Par son offre combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement original d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l’assurance dommage, l’assistance et les services à la personne.



Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer votre CV et lettre de motivation par email à l'adresse suivante : sabrina.kebir@swisslife.fr