Sabrina KHAIR

ANGLAIS COURANT



Passionnée par les Ressources Humaines, je possède aujourd’hui les compétences et qualités nécessaires à l'accompagnement d'une Direction dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique RH en environnement multisites dans des contextes exigeants.



Je suis convaincue que la réussite et la pérennité d'une Entreprise passent par le développement des

compétences et l'épanouissement des collaborateurs dans le respect de la stratégie définie avec la Direction.



C'est dans cet esprit que je m’attèle à maintenir un climat social propice à la croissance des

entreprises pour lesquelles je m’investis.



Reconnue pour les qualités de communicante et de business partner auprès de l'encadrement, j’entretiens également un rapport de proximité et d'écoute des salariés.



Enthousiaste et dynamique, j’aime relever des challenges ambitieux.



Mes compétences :

Gestion administrative du personnel

Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compéte

Droit du travail et législation sociale

Management

Formation

Recrutement

Audit

Employment Law

Government Legislation

Ledgers