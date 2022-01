Patrick CAMPAGNE

Responsable service formation

Chef de projets

Chargé de développement commercial en Entreprises

Chargé de recrutement

Chargé de négociation & achat

Tel/ 06 08 267 124

Courriel/ contact.jmpca@gmail.com



Spécialisé en solutions de développement des commerces Rétail ( Gestion de projets - Process - Formation )

Veillant sur la maîtrise de la qualité des services, la performance des équipes dans la méthodologie et l'évolution des services informatiques pour aboutir sur la garantie de la satisfaction Client.

Optimise les résultats sur 4 axes majeurs.



AXE 1 - Le Consulting

AXE 2 - La Gestion des projets

AXE 3 - La Gestion d'organisme de formation

AXE 4 - La Commercialisation des services



AXE 1- Consultant/Formateur

Responsable des projets & services



- Audit & Analyses.

- Optimisation des attentes, analyse & cahier des charges.

- Conduit le changement, planifie les actions.

- Gère les risques, les plannings et les priorités.

- Gère les achats et négocie les budgets.

- Organise les équipes et le développement de leurs compétences.

- Gère le recrutement.

- Capitalise le savoir-faire, motive les collaborateurs, anticipe les besoins de ressources.

- Gère la formation des équipes, forme, et contrôle les résultats.

- Organise les audits de sécurité & les audits de Combat contre le vol. (Employés-Clients)

- Détermine les procédures et les outils de contrôle.



AXE 2 - Chef de projet Rétail

Solutions "Encaissement" pour de nombreuses enseignes de la distribution ... et autres commerces spécialisés.



- Réalisation d'outils de traçage des mouvements financiers et divers outils de contrôle de la Démarque

- Audit informatique, logistique et organisation.

- Réalisation cahier des charges Encaissement tactile intuitif.

- Gestion des parcs informatiques Front-Office.

- Analyse, paramétrage dapplications.

- Etudes et améliorations des parcs afin d'apporter un gain de productivité et réduction des coûts.

- Veille technologique.

- Gestion et contrôle des stocks

- Optimisation des contrats (Maintenance, Editeurs, Prestataires,...) permettant rentabilité ( Jusquà 50% déconomie).

- Audit de sécurité (analyse des risques, préconisations et plan de sécurité) = Retour points de marge.

- Traçage des mouvements financiers.

- Combat contre la démarque inconnue.



AXE 3 - Responsable de centre de formation.

Agréé par D.D.T.E & F.P - Responsable des programmes



- Expertise en formation.

- Rédaction des plans de formation.

- Encadrement, Formation et Gestion des équipes de Formation

- Encadrement des Prestataires extérieurs

- Formation sur lexploitation des outils informatiques.

- Formation métier des équipes.(Accueil-Démarque-Motivation-Développement commercial- Etc.)

- Formation sécurité des biens et des personnes

- Formation gestion des conflits

- Suivi, rédaction de procédures et reporting.

- Etablissements des dossiers pour prise en charge au 1%.

- Agrément auprès des OPCA

- Certifié National Cash Register.



AXE 4 - Commercial Solutions & Services

Chargé du développement commercial & de l'innovation.



- Développement de l'affichage publicitaire en 3D (sans lunettes) INNOVATION !!!

- Développement de solutions (Speed Cash - Borne Info - Totem diffusion - Alarmes Control-Protect ...)

- Commercialisation des fournitures & consommables.

- Commercialisation des dalles tactile & matériels

- Commercialisation des solutions logicielles & prestations





Secteur : Grande distribution Parapharmacie Habillement Produits de luxe Mode Sport Bricolage Collectivités Bases logistique Tourisme...



Mes compétences :

Formation

Responsable informatique

Retails

Audit

Manager

Chef de projet

Consultant

Commerce

Recrutement

AMOA

Référencement

front office

back office

Microsoft Office

en Assistance

Formation professionnelle

Achats

Accompagnement