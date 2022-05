Sabrina KREDER

Directrice Commerciale dans l'univers de la mode Femme depuis bientôt dix ans, j'ai aujourd'hui l'opportunité d'offrir mes compétences et mon énergie à une nouvelle équipe pour partager de nouvelles réussites.



Véritable business partner, mes objectifs sont d'accroître l'activité d'un réseau de points de vente, d'optimiser les résultats via des investissements pertinents et surtout de développer les talents des équipes commerciales au service des clients.



Mes compétences :

Budgets

Formation Management

Ressources humaines

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Management commercial

Développement commercial