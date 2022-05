Sabrina KRIEF

Je suis actuellement responsable commerciale pour une marque de senteurs, ULILI Moroccan Scents, au Maroc, à Casablanca. Je suis diplômée d'un Master 1 en communication globale (planneur stratégique, chef de projet), et d'un Master 2 en Marketing commerce à l'ESGCI (chef de produit, responsable commerciale).



Ces deux diplômes et mes différentes expériences m'ont permis d'être polyvalente et de pouvoir être compétente tant du côté communication que du marketing ou commercial.



Si vous êtes intéressé par mon profil professionnel, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Pack Adobe