Sabrina LABBÉ

Je suis à la fois chercheure et enseignante à l'Université Jean Jaurès de Toulouse au sein de l'Unité Mixte de Recherche EFTS (Éducation, Formation, Travail, Savoirs) dont j'anime avec ma collègue Véronique Bordes l'entrée thématique 3 "approche plurielle du développement professionnel".



Mes travaux portent davantage sur le terme "travail" du nom de notre laboratoire. Je m'intéresse particulièrement aux liens entre "Travail et Education" (avec un grand E pour englober éducation scolaire et formation adulte).



Quelques thématiques récentes :

- les représentations du travail et des métiers (représentations sociales et professionnelles) ;

- les dynamiques de professionnalisation et de développement professionnel (engagement, implication, communication engageante);

- et de manière plus générale la contribution de la psychologie sociale dans l'étude des processus éducatifs (et donc formatifs).



De manière transversale, je mène aussi des réflexions sur les démarches de recherche (de l'expérimentation à la recherche-action) et sur l'éthique professionnelle (des métiers de la recherche en sciences humaines aux métiers de la relation à autrui).



Enfin, j'aime particulièrement sortir du laboratoire et des amphithéâtres pour mettre à l'épreuve nos théories et accompagner les acteurs locaux dans la mise en place d'actions sociales pouvant relever de ces thématiques (par exemple, j'accompagne depuis plusieurs années une GPEC- Territoriale dans la recherche de démarches innovantes en faveur du travail et de l'emploi sur le territoire Ouest-Aveyron).