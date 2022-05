Sabrina LABBÉ

Je suis à la fois chercheure et enseignante à l'Université Jean Jaurès de Toulouse au sein de l'Unité Mixte de Recherche EFTS (Éducation, Formation, Travail, Savoirs) dans l'entrée thématique 3 intitulée "Éducations et Professionnalisations".



Mes travaux portent sur les engagements professionnels et les représentations du travail. Je m'intéresse particulièrement aux liens entre "Travail et Éducation" (Éducation que j'écris ici avec un grand "É" pour signifier qu'elle englobe éducation des enfants mais aussi celle qui se poursuit tout au long de la vie et donc la formation des adultes).



Quelques thématiques récentes :

- les représentations du travail et des métiers (représentations sociales et professionnelles) ;

- le rôle des représentations des métiers dans les choix professionnels ;

- les dynamiques de professionnalisation et de développement professionnel (engagement, implication, communication engageante);

- l'éthique professionnelle comme forme de régulation sociale ;

- et de manière plus générale la contribution de la psychologie sociale dans l'étude des processus éducatifs (et donc formatifs).



De manière transversale, je mène aussi des réflexions sur les démarches de recherche (de l'expérimentation à la recherche-action) et sur notre propre éthique professionnelle (déontologie des recherches en sciences humaines).

J'aime particulièrement sortir du laboratoire et des amphithéâtres pour mettre à l'épreuve nos théories et accompagner les acteurs locaux dans la mise en place d'actions sociales pouvant relever de ces thématiques (par exemple, j'ai accompagné pendant plusieurs années une GPEC- Territoriale dans la recherche de démarches innovantes en faveur du travail et de l'emploi sur le territoire Ouest-Aveyron).

Depuis janvier 2016, je dirige l'équipe du Scuio-IP (Service Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle) de notre Université. Cette nouvelle expérience professionnelle fait sens avec mon parcours et les travaux de recherche que je mène. Avec les 18 collaborateurs du service nous œuvrons dans l'accompagnement de la réussite étudiante, c'est une mission importante et sincèrement passionnante.



Mes compétences :

Accompagnement

Éthique

Entrepreneuriat

Ingénierie pédagogique

Management

Connaissance disciplinaire

Gestion de projet

Communication écrite

Communication orale

Recherche en sciences humaines et sociales

Enseignement universitaire