Sabrina LAUGEL

- Mise en place de la politique de crédit management et son suivi

- La gestion du système de relance existant et le suivi du recouvrement de la maison mère et de ses 5 filiales

- La surveillance des comptes clients et encours France et international

- L'analyse de solvabilité des clients France Export

- La constitution et le suivi des dossiers contentieux et créances douteuses.

- L'élaboration du tableau de bord et le suivi des indicateurs pertinents.

- reporting régulier de l'activité

- Le support aux équipes commerciales et aux administratifs.

- Le compte-rendu des ratios au DAF

- Le management d'équipe (5personnes)



Mes compétences :

Véritable force de proposition

Leadership

Communication

Contentieux

Recouvrement