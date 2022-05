Le merchandising fut ma première passion et expérience professionnelle.

Aujourd'hui, c'est pour l'architecture d'intérieure que je me passionne et j'ai décidé d'en faire pleinement mon métier en créant l'agence Sabi.LC Aménagement d'espaces



Mes compétences :

Merchandising

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ADOBE