Séverine THOMAS

"Tout devient possible lorsqu'on agit ensemble dans un cadre d'autonomie qui place l'humain au coeur de la performance". (The Adecco Group)

Donner du sens, être à l’écoute, piloter et accompagner sont des prérequis déterminants pour l’accompagnement au changement et la réussite d’équipe.

J'accompagne les managers et leurs équipes dans l'appropriation de nouvelles méthodes de travail à travers cette posture managériale.

Ma vision pour "demain" > préserver les acquis de mon parcours managérial et l'enrichir au profit du bien-être, de l'efficacité et la performance des équipes opérationnelles.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Merchandising

Animation de la stratégie d'entreprise

Management des équipes

Accompagnement au changement et à l'innovation