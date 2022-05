Sabrina LE DOUARIN

Après plusieurs années passées à travailler dans le secteur de l'hôtellerie restauration, j'ai choisi de m'orienter vers l'accompagnement et l'insertion professionnelle .



J'ai préparé pour cela, la licence en animation et gestion de la formation pour adultes auprès du Cnam, que j'ai réussi avec succès. A l'issue d'un premier stage de 3 mois, effectué au sein du service formation continue de L' Ubs, j'ai décrocher un premier Cdd au sein de ce même service jusqu'en octobre 2015.



J'ai ensuite accepté de travailler comme assistante pédagogique au sein de l'Aftec, dans le cadre d'un remplacement. Ce poste m'a permis de découvrir les aspects pédagogiques.



COMPETENCES :

FORMATION CONTINUE :

- Accompagner les candidats dans leur démarche de VAE / VAP 85

- Organiser et participer aux jurys de simulation VAE et VAP

- Analyser le profil des candidats, leurs parcours professionnels et leurs besoins de formations

- Mettre en place avec les candidats un plan d’actions précis

- Donner des renseignements sur les dispositifs de financements et de rémunérations : CPF/Chèque Région/ CIF-CDD/ CIF / Plan de formation/ agrément de rémunération

- Accompagner les demandeurs d’emplois en CSP

- Suivre et mettre à jour les informations techniques, économiques et réglementaire de la formation continue, accords de branches

- Animer des réunions collectives d’informations

COMMERCIALES :

- Prospecter au téléphone et lors des salons professionnels

- Répondre aux appels d’offres

- Etablir avec un client, les modalités de réalisation d’une prestation

- Rédiger une proposition commerciale

- Définir et mettre en œuvre un plan d’action des dispositifs de formation

- Techniques de négociation

ADMINISTRATIVES :

- Assurer la gestion administrative des dossiers de candidatures, des conventions de formations et des contrats : saisie des documents et traitements

- Suivre les dossiers de demandes de financements

- Préparer les documents préparatoires aux examens et aux jurys

- Assurer l’organisation logistique des réunions et des sessions de formation : plannings de réservation des salles, éditer et modifier les plannings, faire les comptes rendus des réunions, matériel informatique

GESTION/COMPTABILITE :

- Saisie des écritures comptables

- Préparation des factures

- Suivi et enregistrement des données commerciales

- Gestion de la paie/ données sociales et fiscales

TECHNIQUES ET LANGUES :

- Anglais : Bonnes notions Niveau B1 Test Bulats

- Excel/ Word / Powerpoint

- Logiciel Sphinx/Vega

- E-Learning / ENT / Réseaux sociaux/ Mooc



