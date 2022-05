Sabrina LEBEL

Ernst & Young Advisory, Paris puis Lyon



Depuis avril 2000 : conduite et réalisation de missions en stratégie et développement des territoires



> Conduite de projets complexes (sur une durée de 12 à 18 mois)



> Diagnostics territoriaux et sectoriels, définition de stratégies de développement (plans d’actions, schémas directeurs de développement et d'aménagement, stratégie de développement économique)



> Evaluation des politiques publiques régionales, nationales et européennes (aménagement du territoire, aides économiques et agricoles, dispositifs sociaux, emploi et insertion, logement)



Depuis 2003 / 2004, je travaille prioritairement sur des clients publics d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), et dans les territoires d'Outre Mer (La Réunion, Guadeloupe, Martinique, et Guyane).



Mes compétences :

Conseil

Management

Gestion de projet

Conduite du changement