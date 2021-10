Sabrina LHOUMEAU

Forte d'une expérience de plus de 8 ans dans le secteur de la distribution spécialisée (Mode, Chaussures, Meubles & Déco) j'ai développé une double compétences en contrôle de gestion et Supply Chain/Logistique.

Aujourd'hui à la recherche d'un challenge dans un nouveau secteur car je suis de nature curieuse et j'ai maintenant envie de découvrir un autre milieu. Une opportunité en distribution pourrait également me séduire afin de valoriser et approfondir mes connaissances dans ce domaine, pourquoi pas sur un autre métier (Chef de région par exemple).

Recherche en région Nantaise.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion des achats

Logistique

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Management

Distribution

Planification

SAP R/3

Supply Chain

SAP Netweaver > SAP BW

SAP IS R

SAP FI

SAP CO

SAP BW SEM

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Hyperion

Consolidations