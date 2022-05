Maîtrise de la chaine graphique et suivi de fabrication



J’ai débuté le métier de graphiste print à l’agence de création Dream On.

En 2001, j’ai rejoint Factory Media, société de production audiovisuelle. J’y ai créé un département édition.

Pendant 10 ans, j’ai piloté les créations de Factory Media pour des clients comme CRÉDIT FONCIER, CAISSE D’EPARGNE, VIA ou ALPHA TAXIS ; du premier rendez-vous client à la finalisation chez l’imprimeur, du dépliant à l’habillage complet de stands, en anglais comme en français. J’ai également dirigé des graphistes freelance sur les projets les plus importants.

Ces multiples expériences m’ont, je pense, aguerrie aux pressions liées aux délais et imprévus et formée aux contraintes et spécificités de l’impression papier.

Autodidacte, j’ai du faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, et d’une motivation à toutes épreuves pour exercer ce métier que j’aime.

Formée à tous les logiciels graphiques de mise en page et inscrite à la Maison des Artistes, je peux aussi bien travailler en indépendante qu’au sein de sociétés.

Je suis disponible immédiatement.

Pour avoir un aperçu de mon travail :

http://sabrina.malaurie.free.fr/



Mes compétences :

Graphisme

PAO

Maquettage

Création

Gestion de la production

Print

Direction artistique