Patrice MALAURIE

Expert en optimisation des process et outils du développement RH, mon domaine de prédilection est le recrutement.



J'accompagne depuis plus de 15 ans, dans mon métier et chez les clients, l’impact des nouvelles technologies sur les pratiques RH.



La première bulle Internet, je l'ai regardée passer mais je me suis juré de participer activement à la deuxième…



Après avoir co-fondé JobMeeters, la plateforme de recrutement par cooptation, je suis aujourd'hui Directeur de projet SIRH.



Mes compétences :

Animation

Conception

Conseil

Gestion des talents

Recrutement

réseaux sociaux

Ressources humaines

SIRH

Taleo

Web

Gestion de projets internationaux

Direction de projet