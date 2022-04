Soulier MYRIAM

Convaincue que chacun porte en lui des talents cachés, des potentiels inexploités, mon projet est d’apprendre aux personnes que j’accompagne, via la formation ou le coaching, à renouer avec cette partie d’elle-même, porteuse de joie, de créativité, et leur permettre de s’inscrire dans une dynamique de mieux-être au quotidien.



- Mieux-être dans la relation à soi : apprendre à mieux se connaitre, utiliser son intelligence émotionnelle, être à l’écoute de soi, de ses sensations corporelles pour faire face au stress et se faire confiance et développer sa créativité.

-Mieux-être dans la relation à l’autre : communiquer avec assertivité, entretenir des relations constructives, oser dire, savoir faire passer des messages avec tact et fermeté.

- Mieux-être dans sa vie : choisir les orientations professionnelles cohérentes avec sa personnalité, appréhender les changements et transitions de vie avec confiance et positivité.



Ma pratique s’inscrit dans une approche holistique, qui intègre des différentes dimensions de la personne : mentale, émotionnelle, corporelle et créative / intuitive.



Je m’appuie sur un éventail d’outils variés que j’adapte en fonction de la sensibilité des personnes afin de proposer un accompagnement original respectueux des différences de chacun.

- Typologies de personnalité (PNL, MBTI, Perf Echo)

- Approche psycho corporelle (Méthode Michel Odoul) et lecture des postures et du corps en mouvement (méthode Danis Bois)

- Méditation, Contes, rêves éveillés, argiles, photolangage…