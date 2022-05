Sabrina MARTIN

Psychologue de formation, je suis investie dans des actions d'accompagnement de publics fragilisés (demandeurs/ses d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, personnes sans ou avec un faible niveau de formation, publics migrants...).

- Création d'un espace d'écoute et de confiance

- Définition de projet professionnel / technique de recherche d'emploi.

- Création de contenu de formation

- Intervention en individuel et en collectif

- Accompagnement des entreprises dans le développement de leur projet social

- Formation des encadrants techniques

- Recrutement

- Relations entre partenaires sociaux



Mes compétences :

Méthode ADVP

Animation de groupes

Pédagogue et formateur

Formation professionnelle

Entretiens individuels

Technique de recherche d'emploi