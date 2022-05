Sabrina MEBARKI

Depuis plus de trois ans, sur l’agence de Roissy je m’occupe du recrutement et de la gestion de planning dans le domaine de l’aéroportuaire. Au quotidien, je recrute les candidats au profil intéressant. Je mets en place les formations nécessaires pour les métiers de l’aéroport afin que les candidats correspondent aux besoins de mes clients. Je mets en poste les intérimaires, et fais le suivi satisfaction clients et intérimaires. Sans compter les tâches attenantes (rédaction de contrats, visites médicales, gestion d’éventuel AT/AM…) à la mise en poste de personnels intérimaires. Je suis spécialisée sur les métiers de la piste et ai en charge des clients sur les 3 terminaux de Roissy CDG.



Mes compétences :

Recrutement

Commercial

Gestion de projet