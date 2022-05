Sabrina OUARAB

Après plusieurs expériences, diverses mais complémentaires, j'ai appris à être polyvalente, enthousiaste et rigoureuse. Je m'investis et donne de ma personne pour mener à bien les missions confiées.

J'ai obtenu un master Marketing en 2012 et possède des compétences en communication, assistanat et commerce. (Je détiens également des lettres de recommandation).



Très motivée, je recherche un poste :

- chargée/assistante de communication

- attachée/assistante de direction

- chargée de missions



Je suis également ouverte à d'autres propositions.



Mes compétences :

Rédaction

Dynamisme

Implication

Autonomie professionnelle