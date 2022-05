Sabrina PALMIERI

Chargée de communication externe :

- expérience de 3 ans dans le domaine du marketing opérationnel et de la communication

- une vision à la fois analytique et stratégique du parcours et de la fidélisation client

- double expertise commerciale/marketing

- spécialités : marketing opérationnel, communication externe et digitale

- fort intérêt pour le digital et les médias sociaux



Mon rôle :

- mettre en place des actions de marketing et de communication liées à la stratégie globale de l’entreprise et répondant à des problématiques business

- développer la relation entre les clients et la marque

- mettre en œuvre et déployer des programmes relationnels BtoC multicanaux (email, web, réseaux sociaux)



Compétences personnelles :

- maîtrise des outils techniques pour la création et le routage de campagnes d’emailing

- capacité à gérer un planning de communication

- créativité, curiosité, rigueur et organisation

- capacité à coordonner différents interlocuteurs externes (agences, imprimeurs...) et internes (process de validation)



Vous souhaitez en apprendre davantage ? Contactez-moi !



Mes compétences :

Marketing

Marketing opérationnel

Communication

Customer Relationship Management

Marketing direct

Gestion de projet

Campagne On et Off line