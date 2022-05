- Plus de 12 ans d'expérience en statistiques et études marketing dans différents domaines (banque et assurance, laboratoires pharmaceutiques et télécoms) pour tous types d'entreprises (cabinets d'études et de conseil ou grands groupes)

- Autres atouts : pilotage de projets



Mes compétences :

Data mining

Études marketing

Marketing

Formatrice

Statistiques

SAS

Big Data