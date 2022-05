Sabrina PERES

Site : http://www.maboo.eu



Graphiste et illustratrice free-lance, diplômée en communication, j'évolue dans les métiers de la communication externe et interne depuis 15 ans, tant pour différentes entreprises (cabinet d’avocat, mutuelle, expertise immobilière…) que pour le monde de la culture ou de la presse.



Assurant la prise de brief jusqu'à la finalisation du projet, je réponds à diverses problématiques publicitaires (print et webdesign) et ce dans divers secteurs d’activités.



Créative, rigoureuse et à l’écoute, je dispose des compétences qui me permettent une vraie réactivité pour répondre aux problématiques de communication de votre entreprise en créant des outils de communication interne et externe adaptés à vos besoins et exigences.



Domaines de compétences :



Identité : Logo / Charte graphique



Edition : Affiche / fly / Programme / Carte de visite / Plaquette commerciale...



Illustrations : traditionnelles & numériques / mascotte / décors & personnages / illus techniques...



Multimédia : Création / découpe de charte graphique de site web /

Relooking de site web



Mes compétences :

Infographiste