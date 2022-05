Sabrina POLLUX

Mes 17 années d'expériences dans le commerce, m'ont permis d'evoluer et de développer mes compétences dans le management et mes compétences dans la gestion d'un magasin.



Manager entreprenante, mes qualités relationnelles m'ont permis d'encadrer, de former et de motiver mes vendeurs, de créer une véritable cohésion d'equipe. Cette dynamique optimise ma motivation première la satisfaction et la fidelisation de la clientèle, de développer et de dépasser les objectifs à réaliser.



Responsable et gestionnaire rigoureuse, j'ai une bonne analyse des tendances et des ventes, un suivi assidu de mes stocks me facilitant le contrôle, la prise de decision et d'effectuer un réapprovisionnement mesuré.



Je maîtrise l'outil informatique. (Word, Excel, PowerPoint).



Mes compétences :

Commerce

Vente

Relation client

Management

Commercial

Gestion commerciale

Gestion des stocks

Recrutement

Travail en équipe

Fidélisation client