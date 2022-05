Sabrina PROD'HOMME

Mes compétences :

Contrôle qualité

Encadrement Stagiaire

Formation du personnel

Mise en place des applications sur auomates

Détection d'anomalies

Création ou modification de protocoles

Rédaction de rapports

Test de validation de nouveaux équipements

Maintenance et contrôle des automates

Gestion des stocks

Analyse de données

Nettoyage du matériel de laboratoire

Gérer les priorités et les urgences

Evaluation de réactifs fournisseurs

Préparation de commande

Réalisation de planning

Gestion des déchets

Organisée et Rigoureuse

Règles d'hygiène et de sécurité

Lire et exécuter un protocole

Gérer les risques chimiques

Autonome mais sachant travailler en équipe

PSC1

Préparation de solutions dopantes et autres

Organisation du travail

Agroalimentaire

Technicien de laboratoire

Industrie pharmaceutique

Bureautique

Amélioration continue

Normes ISO

Gestion de projet