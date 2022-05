Sabrina RAMIREZ

Expert-comptable Associée du cabinet In Extenso CENTRE OUEST / Audit Expertise Conseil à Orléans



In Extenso a mis en place une démarche POINT C. A ce jour environ 65 POINT C ouvert en France pour accompagner les créateurs et repreneurs pour lancer leurs projets.



Outre mon métier d'expert-comptable généraliste, j'ai plusieurs spécialités, tels que l'accompagnement à la création d'entreprise, le conseil en gestion, la paie et la gestion sociale, le secteur sportif .



J'accompagne les chefs d'entreprise dans le développement de leur chiffre d'affaires, l'amélioration de leur rentabilité et l'optimisation de leurs choix fiscaux, sociaux et juridiques.



Mon métier : être au service du chef d'entreprise pour réussir.



Notre devise chez In extenso ÊTRE LA RENDRE CLAIR



Disponibilité, réactivité, et accompagnement sont nos clefs de succès.



Membre du CJD Orléans

Administrateur à la Pépinière d'Entreprise d'Orléans







Mes compétences :

Expertise comptable

Audit social

Conseil aux entreprises

Conseil fiscal

Création d'entreprise