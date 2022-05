Sabrina RIBEIRO-LOPES

Bonjour, Je recherche un poste en CDI en tant que grutier à Tour. J'ai une expérience de plus de 2 ans en tant qu'intérimaire . Même si cela vous parait peu, je suis une femme très qualifiée dans ce domaine. Titulaire du CACES R377M GME /GMA et CACES Suisse SUVA.



J'ai pratiqué 1 mois de stage de perfectionnement de conduite Chez Vinci Construction France, sur une Liebherr de 36 mètres et 60 mètres de flèche, la plus haute que j'ai pu conduire est une Potain de 50 mètres et 70 mètres de Flèches. je conduis toutes marques de grues, POTAIN , LIEBHERR, TEREX.



J'ai acquis et développé une excellente maîtrise de la conduite des divers modèles de grues plus ou moins hautes. Je suis patiente et responsable. Laissez moi une chance d'intégrer votre équipe .



