Sabrina RICHARD

Attirée par la gestion client et le management j'ai décidé de faire un BTS MUC en alternance afin d'améliorer mes compétences en terme de savoir et savoir-faire. C'est grâce à cette expérience que j'ai décidé de continuer sur une licence en gestion et management des PME/PMI au sein de Maisons du Monde.



Je suis actuellement en Angleterre pour améliorer mon anglais.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Paint

Microsoft Access

Gestion

Vente

Relations clients

Marketing

Assurance

As400

Thunderbird