Sabrina ROMANILLE

Suite à un stage d'un an au sein du service Marketing de la Société Générale où j'ai effectué plusieurs missions (Organisation d'un forum étudiants, de cocktails et de manifestations réservées à la clientèle...) , j'ai intégré cet établissement financier en tant que conseiller de clientèle Professionnels en 2007 (statut cadre);

Description du poste = > gestion d'un portefeuille de 300 clients composé d'artisans, de commerçants, de professions libérales et de quelques TPE;

Mission principale = > réalisation des objectifs fixés sur le portefeuille professionnel existant et développer le FDC de l'agence

Compétences attendues = > Professionnalisme, anticipation et réactivité