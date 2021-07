Sabrina SAMIR

Titulaire d’un DESS en Audit Social et Sociétal, j’ai développé de solides compétences professionnelles dans les ressources humaines. En tant que Chargée des Ressources Humaines à ColiPoste, j’ai eu pour missions, notamment, la gestion des dispositifs de promotion et de mobilité, le recrutement, ainsi que la gestion administrative du personnel. En outre, j’ai participé à la réalisation des paies au sein du cabinet Salustro-Reydel et chez Cartier Joaillerie International.



Grâce à la diversité de mes missions et de mes interlocuteurs, je suis capable de m’adapter et de répondre de manière adéquate aux différentes attentes et ce, dans des situations variées.

Dotée d’un très bon relationnel, je recherche un poste de Chargée des Ressources Humaines me permettant de développer une réelle expertise dans les ressources humaines.



Mes compétences :

Veille sociale

Paie

Charges sociales