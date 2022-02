Saida OUNAS

Entre septembre 2012 et janvier 2014, j'ai occupé un poste de conseillère formation au sein de l'OPCA FAFIEC, dans le cadre d'une évolution en interne.

J'ai assuré une mission d’information et d’accompagnement auprès des cabinets d’étude et d’ingénierie (étude projets formation, règlementation sur la formation professionnelle).

Par ailleurs, j'ai assuré le pilotage de leurs projets formation (ingénierie pédagogique, financière, administrative).



Mes compétences :

Formation professionnelle

Accompagnement

Pédagogie

Formation

Développement RH

Communication

Ressources humaines